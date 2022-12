Engineering, al 91,591% dell’opa su Be Shaping the future: al via delisting

Dicembre 16, 2022

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Engineering – Ingegneria Informatica, nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sul 28,105% del capitale sociale di Be Shaping the Future, promossa attraverso Overlord Bidco spa, ha superato il 91,591% del totale. Lo comunica il gruppo in una nota. Raggiunte, quindi, le condizioni per il prossimo avvio della revoca delle azioni e quindi del de-listing della Società dal segmento (Egm) Euronext Growth Milan.

La risposta del mercato premia l’operazione, sostenuta dagli azionisti Bain Capital e NB Renaissance, che vede il Gruppo Be come parte del gruppo Engineering nel quadro di un progetto sinergico e complementare finalizzato alla realizzazione di un’azienda all’avanguardia in Italia nel settore dei servizi finanziari, operativa nel mercato europeo e internazionale. L’integrazione con BE permetterà ad Engineering di accrescere e migliorare la value proposition per offrire soluzioni più competitive per i clienti. Termine ultimo per i titolari delle azioni BE per aderire all’Opa obbligatoria è oggi alle 17.30.