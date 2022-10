Eni: allo stabilimento Versalis di Mantova l’iniziativa ‘Prosumer road’

Settembre 29, 2022

Milano, 29 set. (Adnkronos) – Con la sesta tappa allo stabilimento Versalis di Mantova, continua ‘Prosumer road’, il ciclo di incontri organizzato da Eni con le associazioni dei consumatori, le istituzioni, le università e i rappresentanti di Confindustria sui temi della sostenibilità, della transizione energetica e dell’economia circolare.

L’iniziativa promuove il confronto tra le diverse componenti della società civile e industriale in un’ottica di sostenibilità e integrazione. L’obiettivo è di riflettere sul ruolo del cittadino quale protagonista attivo della dimensione energetica. La sesta tappa ha aperto le porte dell’impianto Versalis di Mantova per parlare della chimica al servizio dell’economia circolare. Nello specifico, i temi dell’incontro sono stati la sostenibilità e la circolarità delle plastiche, con un approfondimento sullo sviluppo di tecnologie di riciclo e di nuovi prodotti. Lo stabilimento industriale mantovano è strategico per le produzioni dei polimeri stirenici e per il ciclo di produzione del fenolo e di altri intermedi. Mantova è anche sede del più grande centro di ricerca e sviluppo tecnologico di Versalis.

Attraverso questi workshop, Eni “vuole raccontare le proprie attività mostrando come queste siano improntate alla valorizzazione di risorse per contribuire a un sempre crescente rispetto per l’ambiente, alla sicurezza energetica e all’economia circolare, coinvolgendo le realtà locali per fornire il proprio contributo alla transizione ecologica”.