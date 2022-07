Luglio 19, 2022

Milano, 19 lug. (Adnkronos) – I giudici d’appello di Milano prendono atto della rinuncia da parte della procura generale e allo stesso tempo danno atto che il procedimento continua per le sole questioni civili per le quali resta in piedi l’appello proposto dalla parte civile. Le assoluzioni nei confronti degli imputati nel processo Eni-Nigeria diventano quindi definitive.