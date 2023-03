Eni-Nigeria: processo pm De Pasquale e Spadaro, udienza rinviata al 22 giugno

Marzo 16, 2023

Milano, 16 mar. (Adnkronos) – E’ iniziato ed è stato subito stato rinviato al 22 giugno prossimo il processo, in corso a Brescia, per il procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale e l’ex pm Sergio Spadaro, ora in forza alla procura europea, accusati di rifiuto d’atti di ufficio. Per l’accusa sono accusati di non aver voluto depositare nel 2021 prove ritenute potenzialmente favorevoli agli imputati del processo per corruzione internazionale Eni-Nigeria, conclusosi con l’assoluzione di tutti gli imputati.