Eni: Plenitude porta ‘Feeling the Energy’ a Bergamo Capitale della Cultura 2023

Settembre 26, 2023

Milano, 26 set. (Adnkronos) – Plenitude (Eni) ripropone a Bergamo, al Parco Suardi, l’installazione ‘Feeling the Energy’, già presentata per la prima volta al FuoriSalone 2022 all’Orto botanico di Brera, nell’ambito della Mostra ‘Interni Design Re-Generation’ del magazine diretto da Gilda Bojardi. Quarta tappa di un tour che ha visto, lo scorso ottobre, portare l’opera anche oltre confine: dopo l’Orto botanico di Brera, ‘Feeling the Energy’ è arrivata in Spagna, sempre in collaborazione con Interni, ospitata all’interno del Real Jardín Botánico de Madrid, prima di tornare in Italia a Sanremo, in occasione del festival della canzone italiana.

L’installazione, progettata dallo studio internazionale di design e innovazione Cra-Carlo Ratti Associati in collaborazione con Italo Rota, celebra l’importanza della collaborazione tra le persone: è grazie alla sinergia tra gli esseri umani e la natura che si assiste infatti alla produzione di un’energia vitale in grado di muovere il nostro pianeta ogni giorno. L’opera offre al pubblico un’esperienza multisensoriale in cui l’energia può essere percepita in diversi modi attraverso i sensi e che, nel percorso dell’installazione, si rivela in varie forme: dal suono, alla luce, al vento.

Il visitatore potrà scoprire, ad esempio, come nasce un suono, soffiando sugli elementi della ‘living orchestra’ o giocando con uno xilofono. In entrambi i casi è la vibrazione a trasmettere l’energia necessaria a produrre ciò che ascoltiamo. Proseguendo, il pubblico potrà trovare le girandole che, in presenza del vento, si muovono a velocità diverse in base alla forza impressa. Infine, la luce del sole permette, grazie a dei pannelli fotovoltaici, di trasformare i raggi solari in energia elettrica.

Il progetto utilizza 500 metri di rame antibatterico per creare un percorso lungo il quale i visitatori possono sperimentare, attraverso dinamiche di gioco ingaggianti, le principali forme di generazione di energia prodotta da fonte rinnovabile, come quella solare o eolica, ma anche il raffreddamento evaporativo e persino il suono. Interagendo con l’installazione, i visitatori diventeranno protagonisti nella produzione di energia che verrà riutilizzata all’interno del Parco stesso, ad esempio per contribuire all’illuminazione durante le ore serali o all’alimentazione dei vaporizzatori ad acqua che rinfrescano la zona circostante nutrendo, allo stesso tempo, le piante circostanti.

Il rame antibatterico è stato fornito per realizzare l’installazione dal produttore internazionale Kme, Gruppo fra i maggiori produttori al mondo di materiali in rame e leghe di rame, da sempre orientato all’innovazione e caratterizzato da un forte impegno per la sostenibilità.

L’opera rimarrà presso il Parco Suardi fino al 15 ottobre e, sempre con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare il pubblico, le comunità e i territori sull’energia, le sue molteplici forme e il suo rapporto con l’uomo e l’ambiente, troverà poi la sua collocazione definitiva presso Dynamo Camp, il noto camp nato per offrire gratuitamente specifici programmi di terapia ricreativa a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione, e alle loro famiglie.

Inserendosi in questo contesto, ‘Feeling the Energy’ rimarrà a disposizione dei visitatori. Situato a Limestre, sviluppato e promosso da Kme più di 15 anni fa, il sito in cui sorge il Camp include altresì una riserva naturale protetta di oltre 900 ettari che può vantare uno spazio per l’arte contemporanea al proprio interno.

Con l’installazione ‘Feeling the Energy’, il percorso di collaborazione di Plenitude con il Comune di Bergamo, basato sull’attenzione a tematiche quali sostenibilità ed efficienza energetica, giunge così alla sua terza tappa. Negli scorsi giorni, infatti, dal 16 al 19 settembre, Plenitude ha partecipato alla Settimana europea della Mobilità, manifestazione inserita nell’ambito del progetto Bergamo/Brescia – Capitali della Cultura 2023, raccontando le soluzioni per la mobilità elettrica della sua controllata Be Charge attraverso esperienze e attività volte a sensibilizzare il pubblico sul tema. Vicinanza al territorio bergamasco che la Società ha dimostrato anche lo scorso 12 aprile inaugurando, in partnership con Ance Bergamo, la mostra ‘Visioni di un futuro presente’ presso lo storico Palazzo della Libertà.

Plenitude, società benefit di Eni, fornisce energia a oltre 10 milioni di clienti europei e vanta un portafoglio di 2,5 GW di capacità rinnovabile in esercizio con l’obiettivo di raggiungere oltre 7 GW installati al 2026 e oltre 15 GW al 2030.