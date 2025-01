Eni, Tamajo (Regione Sicilia): “Saf bioraffineria Gela aumenta produttività comprensorio”

22 Gennaio 2025

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “La produzione di Saf, in questo stabilimento, potrà fornire” fino “a un terzo” del fabbisogno “dell’Europa. Parliamo di interventi importanti che aumentano la capacità produttiva di questa nostra terra, di questo nuovo comprensorio”. Così Edmondo Tamajo, assessore attività produttive Regione Sicilia, all’Adnkronos, in occasione dell’evento organizzato da Enilive per l’avvio del primo impianto dedicato alla produzione di Sustainable Aviation Fuel, carburante sostenibile per l’aviazione, nella bioraffineria di Gela.

“La nostra presenza qui – aggiunge – è un modo per far sentire la vicinanza del governo Schifani, delle istituzioni e il supporto e il sostegno a tutti questi piani di riconversione e a tutti questi interventi che sono importanti per la Sicilia, per l’Italia ma, direi, anche per l’Europa. Stiamo cercando, attraverso il Fesr, e tutte le opportunità che abbiamo a disposizione, di mettere a terra una serie di interventi che sicuramente rafforzeranno la competitività del nostro mondo produttivo”.