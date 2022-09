Equitazione: Bach, ‘mondiali Pratoni grande successo’

Settembre 17, 2022

Roma, 17 set. (Adnkronos) – Thomas Bach e la moglie Claudia hanno lasciato i Fei World Camphionships ai Pratoni del Vivaro dopo una giornata trascorsa in questo gioiello naturalistico a due passi da Rocca di Papa. Il numero uno del Co ha seguito le competizioni odierne di Cross Country, passeggiando accanto al tracciato: “Questo è un luogo meraviglioso -le parole di Bach- i Pratoni sono uno scenario storico per gli sport equestri fin dalle Olimpiadi del 1960 e si respira ancora quest’atmosfera unica. Tutti gli atleti mi sembrano molto soddisfatti del tracciato, stiamo vivendo un’edizione di grande successo del Fei World Championships”.