Equitazione: Barbaro, ‘Global Tour di Roma sarà test criteri ambientali in vista Milano-Cortina’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. – (Adnkronos) – “Ho un legame storico con questa manifestazione, oggi qui rappresento il ministero dell’Ambiente, visto che non è mai esistita una delega alla sostenibilità sportiva nel nostro paese, cosa che ha voluto il Governo Meloni. Si è voluto andare ad irrobustire la parte sportiva con la sostenibilità”. Lo ha detto il sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro alla presentazione del Longines Global Champions Tour, la F1 dell’equitazione al Circo Massimo.

“Noi siamo alle prese con l’organizzazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026, per aspetti legati alla sostenibilità esistono dei criteri che stiamo cercando di attribuire, i criteri ambientali minimi, e stiamo individuando degli eventi campione che possano darci un contributo. Abbiamo la necessità di individuare un modello e stiamo ragionando su alcuni eventi laboratorio e posso dire che la scelta è caduta sul Global Champions Tour, la F1 dell’equitazione, di Roma. Arriverà la lettera per godere dell’opportunità dal prossimo anno per testare questo evento in vista di Milano-Cortina”, ha annunciato Barbaro.