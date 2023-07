Equitazione: da 30/8 a Milano l’europeo di salto ostacoli

Luglio 18, 2023

Milano, 18 lug. (Adnkronos) – L’Ippodromo Snai San Siro di Milano, da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre, ospiterà il Fei Jumping European Championship Milano 2023, l’Europeo di salto ostacoli. Si tratta della 37esima edizione del campionato, la terza in Italia, dopo Roma 1963 e San Patrignano 2005. L’Europeo, che assegnerà tra ‘pass’ per le Olimpiadi di Parigi 2024, è considerato l’evento clou nel calendario 2023 della Federazione equestre internazionale (Fei).

“E’ stata brava la Fise a portarlo a Milano per giocarsi in casa la qualificazione olimpica”, ha detto alla presentazione del campionato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, spiegando di tenere molto all’appuntamento, dal momento che “sono vent’anni che non ci qualifichiamo per la gara olimpica a squadre”. L’auspicio di Malagò è che la vittoria della Nazionale Under 19 dell’Europeo “sia beneaugurante per la squadra del salto ostacoli”.

Alla presentazione ha partecipato anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, nominato presidente onorario del Comitato organizzatore di Milano 2023. “Sono particolarmente onorato della nomina”, ha detto, raccontando che “in questo sport da giovane mi sono preso qualche piccola soddisfazione, classificandomi secondo ai Campionati italiani a Roma, all’ippodromo Tor di Quinto. Trovo bellissima la collocazione del campo gara di salto ostacoli all’interno dell’ippodromo: ippica e equitazione sembrano due sport ben distinti, ma in realtà non lo sono. Due anni fa si sono gettate le basi per arrivare a un evento così importante, l’iniziativa ha avuto successo ed è un’autentica soddisfazione aver portato la grande equitazione a Milano”.

Il Fei Jumping European Championship 2023 chiuderà la straordinaria estate di sport a Milano, dove nello spazio di 45 giorni si disputeranno i Mondiali di scherma, la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica e gli Europei femminili di pallavolo (Monza).

“Lo sport è unificante, dà un importante contributo all’immagine della città che ospita manifestazioni come questa e crea anche occupazione”, ha sottolineato il sindaco, Giuseppe Sala. “Tutto questo – ha aggiunto – è importante per Milano, specie perché questo Europeo è inserito in un percorso non estemporaneo, che culminerà con i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Ed è bello constatare che, a due anni dal lancio della Milano Jumping Cup, a San Siro sia stata assegnata una competizione così importante: è un premio alla costanza di chi ci ha lavorato. In particolare a Snaitech va dato il merito di recuperare un’area che in futuro ospiterà tutti gli sport del cavallo. Un’operazione non scontata, grazie alla quale adesso si organizzano anche concerti per un pubblico che arriva da tutta Italia”.

“L’assegnazione di Milano 2023 da parte della Fei è, per la Fise – ha detto il presidente della Federazione italiana sport equestri – un motivo di immensa soddisfazione. L’Europeo sarà un’occasione imperdibile per il salto ostacoli italiano che punta a raggiungere la qualificazione olimpica per Parigi 2024. Tutti gli azzurri sono motivati e concentrati su questo obiettivo che, se centrato, potrebbe segnare la storia degli sport equestri e riportare ai Giochi Olimpici la squadra del salto ostacoli dopo 20 anni di assenza da Atene 2004”.