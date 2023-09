Equitazione: Di Paola, ‘orgoglioso di eventi come Global Tour in luoghi con responsabilità ed etica’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. – (Adnkronos) – “Sono molto orgoglioso di questo evento a Roma come presidente della Fise, è uno spettacolo meraviglioso di una nostra disciplina olimpica. Aggiungere a Piazza di Siena, Milano e Verona anche questo evento è un fatto eccezionale. Oltre a grandissimi campioni presenti abbiamo anche i nostri atleti molto forti. Sono, inoltre, orgoglioso anche perché è una occasione di promozione per il nostro sport”. Lo ha detto il presidente della Fise Marco Di Paola alla presentazione del Longines Global Champions Tour, la F1 dell’equitazione al Circo Massimo.

“Volevo inoltre rimarcare che c’è stato il correttivo della riforma del lavoro sportivo dove è stata inserita la figura del cavallo atleta e questo è stato ottenuto grazie alla Fise e agli enti sportivi che hanno collaborato e grazie al Governo che ha varato questa riforma. Inoltre riusciamo a dimostrare che eventi sportivi si possono fare anche in luoghi bellissimi come il Circo Massimo o Piazza di Siena, si possono fare con responsabilità ed etica. La Fise ha sempre avuto l’ecosostenibilità e l’ecocompatibilità come valori”, ha aggiunto Di Paola, chiudendo con una richiesta: “abbiamo una para-atleta meravigliosa Sara Morganti che domenica ha vinto un oro agli Europei della sua disciplina. Sarebbe bello in uno scenario come questo riuscire a ritagliare uno spazio per dare visibilità a questi meravigliosi atleti che raccontano una parabola bellissima che nella vita c’è sempre una seconda chance”, ha concluso Di Paola.