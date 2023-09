Equitazione: Europei salto a ostacoli, Camilli rinuncia alla finale individuale top 25

Settembre 2, 2023

Milano, 2 set. – (Adnkronos) – Ai campionati europei di salto a ostacoli in corso a Milano Emanuele Camilli, in accordo con il ct della Nazionale azzurra Marco Porro, ha deciso che domani, domenica 3 settembre, non prenderà parte alla finale individuale dei migliori 25 del Campionato Europeo all’Ippodromo Snai San Siro, dove si determineranno i titoli continentali 2023. Il binomio composto da Emanuele Camilli e Odense Odeveld dopo la finale a squadre aveva conquistato l’accesso alla finale individuale dei Top 25 ottenendo la 17ª posizione (9.18), in programma domani alle ore 12:00.

“Insieme a Emanuele – ha detto Porro– abbiamo ritenuto opportuno risparmiare le energie di Odense Odeveld, un cavallo di nove anni e quindi con ancora molta esperienza da fare, ma che si è dimostrato perfettamente all’altezza dei tracciati impegnativi su cui si è misurato con il suo cavaliere in queste intense giornate di Campionato. Le possibilità di arrivare al podio in questa occasione erano poche – ha aggiunto il ct Porro – e attualmente la nostra Nazionale ha i binomi contati per competere a questi livelli. Per l’insieme di questi fattori, abbiamo deciso di preservare l’importante cavallo in vista della vicina finale di Fei Jumping Nations Cup di Barcellona”.

La squadra italiana avrà, infatti, un’ultima possibilità di qualifica olimpica con la finale di Fei Jumping Nations Cup, in programma dal 28 settembre al 1 ottobre a Barcellona (Spa), dove sarà assegnato un solo “pass” disponibile, alla squadra migliore classificata tra quelle non ancora ammesse a Parigi 2024, tra cui Brasile, Messico, USA e diverse altre.