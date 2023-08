Equitazione: Europeo salto a ostacoli al via a Milano

Agosto 30, 2023

Milano, 30 ago. – (Adnkronos) – “Sono molto onorata di aprire la 37/a edizione del Campionato Europeo di Salto Ostacoli. In bocca al lupo a tutti voi”. Con queste parole Sabrina Ibáñez, segretario generale della Fei (Federazione Equestre Internazionale), ha dichiarato ufficialmente aperti i Campionati d’Europa 2023 di Salto Ostacoli, in programma all’Ippodromo Snai di San Siro da oggi e fino a domenica 3 settembre, prima di ricevere un omaggio floreale da Fabio Schiavolin, ad di Snaitech e presidente del Comitato Organizzatore di questi “Italia Open to Meraviglia – Fei Jumping European Championship Milano 2023”.

Milano, dunque, ospita un altro grande evento sportivo in questa estate di sport internazionale e lo fa in uno scenario mozzafiato, tra lo skyline del Citylife e le bellezze monumentali e naturistiche del ‘Teatro del Cavallo’ di San Siro. A inaugurare questo europeo, un vero e proprio parterre de roi: oltre ai già citati Ibáñez e Schiavolin, c’erano Attilio Fontana e Giuseppe Sala, rispettivamente presidente della Regione Lombardia e sindaco di Milano, insieme a Marco Mezzaroma, alla prima uscita ufficiale da neo presidente di Sport e Salute. E, ancora, Paolo Bellino, ad e direttore generale Rcs Sports & Events, e naturalmente Marco Di Paola, presidente della Fise (Federazione italiana sport equestri). In tribuna presente Martina Riva, assessora comunale allo Sport, Turismo e Politiche giovanili.

In una Milano ‘baciata’ dal sole la cerimonia è iniziata con la sfilata nella “venue” di gara e lo schieramento in campo degli 85 partecipanti tra cavalieri e amazzoni, in rappresentanza delle 24 nazioni ai nastri di partenza (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Israele, Liechtenstein, Macedonia Del Nord, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Svizzera, Slovacchia, Svezia, Turchia, Ucraina e Italia, Paese ospitante). Poi i saluti delle istituzioni presenti, l’alzabandiera con il picchetto d’onore seguita dall’esecuzione dell’Inno di Mameli prima della dichiarazione ufficiale d’apertura.

Un evento di grande prestigio e tradizione, attesissimo e dalla forte connotazione internazionale, visti i tanti stranieri arrivati da ogni parte d’Europa presenti sulle tribune dell’Ippodromo Snai di San Siro. Una manifestazione con una copertura televisiva di primo piano – sia RAI Sport HD sia Sky trasmetteranno infatti in diretta le quattro giornate del FEI Jumping European Championship 2023, per un totale di quasi 25 ore di diretta – e che strizza l’occhio al palcoscenico olimpico, visti i tre pass per Parigi 2024 che mette in palio.