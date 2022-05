Equitazione: Malagò, ‘Di Paola ha acquisito molto prestigio a livello internazionale’

Maggio 17, 2022

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Dal 1946 ad oggi due volte non c’è stato il concorso di Piazza di Siena, quando nel ‘60 sono state fatte le Olimpiadi e la seconda nel 1988 quando grazie ad un bellissimo lavoro di lobby Roma ha ospitato un bellissimo mondiale di salto nello stadio Flaminio che oggi la giunta e il sindaco ereditano in uno stato difficilmente spiegabile. Oggi Di Paola ha acquisito a livello internazionale molto prestigio, non avrebbero mai assegnato queste incredibili opportunità”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò durante la presentazione del concorso ippico di Piazza di Siena. “Abbiamo un piccolo avamposto, una piccola Casa Italia, vanto dell’Italia Team e del comitato olimpico, nato grazie ad una intuizione di chi mi ha preceduto e dal lavoro di Diego Nepi. Oggi siamo qui per un percorso che parte da lontano e tutti quelli che verranno dopo di noi è importante che continuino a ricordarlo”, ha aggiunto Malagò.