Equitazione: Zingaretti, ‘ai Pratoni del Vivaro abbiamo evitato una delle tante follie italiane’

Luglio 27, 2022

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “I Mondiali di concorso completo e attacchi che si svolgeranno nell’Impianto Sportivo Equestre dei Pratoni del Vivaro sono un’opportunità straordinaria per tutto il territorio dei Castelli Romani, e una vetrina internazionale per il Lazio”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, presidente dalla Regione Lazio, in occasione della firma del protocollo d’intesa per la riqualificazione dei Pratoni del Vivaro, dove si svolgeranno a settembre i Mondiali di completo e attacchi. “Qui ai Pratoni del Vivaro abbiamo evitato una delle tante follie italiane e su questo modello provvederemo alla riqualificazioni di altri impianti nella nostra regione, che fungeranno da grandissimo incentivo anche per i turisti. Questo modello di riqualificazione rappresenta un punto di riferimento per il futuro perché crea infrastrutture che rimangono e una importante eredità sul territorio”, ha sottolineato Zingaretti. Nello splendido scenario dei Pratoni dal 15 al 25 settembre verranno ospitati i Fei World Championships 2022 di due discipline: il concorso completo (15-18 settembre) – che sarà qualificante per i prossimi Giochi di Parigi 2024 – e gli attacchi (22-25 settembre).

“Gli investimenti nei grandi eventi sportivi, quando sono mirati e ben costruiti, si traducono sempre nel miglioramento della vita dei cittadini. Ed è con questa idea che abbiamo lavorato per preparare al meglio non solo l’Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa, uno dei più celebrati impianti equestri multidisciplinari del mondo, ma tutto il territorio dei Castelli Romani. Sessantadue anni dopo l’Olimpiade del 1960, i media torneranno a parlare di questi luoghi perché a settembre il Campionato Mondiale sarà visto in tutto il pianeta terra. Stiamo ancora combattendo il Covid, la parte sanitaria è forse archiviata, ma rimangono gli effetti come la paura di imprese e famiglie; ma bisogna costruire la speranza e non cedere alla paura. Qui lo abbiamo fatto, la Regione Lazio ha provato ad essere un collante tra le varie figure coinvolte ed è scattato un clima magico”, ha proseguito Zingaretti. “Faremo tanti eventi sportivi di altissimo livello, dagli Europei di nuoto, ai Mondiali ai Pratoni del Vivaro, fino alla Ryder Cup”.