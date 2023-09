Equo compenso, Schifone (FdI): “Per noi è legge di equità voluta da Meloni”

Settembre 28, 2023

Catania, 28 set. (Adnkronos/Labitalia) – “Quella dell’equo compenso per noi è una legge di equità voluta dalla presidente Meloni, ed è stato uno dei primi provvedimenti depositati da FdI. Non è contro qualcuno a tutela del mondo delle libere professioni e soprattutto dei cittadini italiani. Perché quando si parla dei libere professioni si parla di interessi pubblici”. A dirlo Marta Schifone, responsabile dipartimento Professioni per FdI, intervenendo al 67° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia, in corso a Catania.