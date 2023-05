Eriksen: “In Champions tifo Inter, anche se mi dispiacerebbe per Kjaer”

Maggio 8, 2023

Parigi, 8 mag. (Adnkronos) – “Spero che l’Inter si qualifichi per la finale di Champions League, tiferò per i miei ex compagni di squadra nel derby europeo contro il Milan. Lì ho vissuto bellissimi momenti ed ho bei ricordi anche se mi dispiacerebbe per il mio compagno di nazionale e amico Simon Kjaer”. Queste le parole del centrocampista danese Christian Eriksen, ex giocatore dell’Inter ed oggi al Manchester United, in occasione dei Laureus Awards dove ha ricevuto il premio per il ‘ritorno dell’anno’, sulla semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Eriksen tornando sul suo addio all’Inter dopo il malore in Nazionale durante la gara con la Finlandia a Euro 2020 e il successivo intervento ha detto di “non essere arrabbiato con il club nerazzurro” perchè “i regolamenti in Italia non mi permettevano di giocare ed era quello che volevo continuare a fare”.