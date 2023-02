Esercito, cambio al Comando della Brigata Aosta

Febbraio 16, 2023

Palermo, 16 feb. (Adnkronos) – A pochi giorni dal rientro dalla missione Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) in Libano, si è svolta a Messina la cerimonia di avvicendamento al comando della Brigata “Aosta” tra il Generale di Divisione Giuseppe Bertoncello, cedente, e il Generale di Brigata Maurizio Taffuri, subentrante. All’evento hanno preso parte il Comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota e le massime autorità civili, militari e religiose della Città dello Stretto. Il Generale Bertoncello lascia il comando al termine di un periodo caratterizzato da attività operative e addestrative. Durante i due anni e mezzo di comando, l’Aosta è stata impiegata all’estero alla guida del settore occidentale della missione delle Nazioni Unite in Libano e sul territorio nazionale ha garantito il proprio contributo in vari ambiti, fornendo con i Reparti dipendenti il supporto nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, per la sicurezza del territorio e il contrasto alla criminalità. Inoltre, la componente genio della Brigata ha continuato l’opera di bonifica dei residuati bellici risalenti alla 2^ Guerra Mondiale. Di particolare rilievo durante tutto il periodo della pandemia da Covid-19 è da citare la distribuzione di dispositivi di protezione individuale e dei vaccini nell’intera Sicilia, attività per le quali al Reggimento Logistico della Brigata “Aosta” è stata conferita la Croce d’Argento al Merito dell’Esercito.

Il Comandante delle Forze Operative Sud dell’Esercito, nel suo intervento, ha evidenziato gli importanti risultati conseguiti dalla Brigata, riconoscendo il grande impegno e la professionalità espressa da tutto il personale e sottolineando l’importanza dell’addestramento che, unito alla motivazione e al senso di appartenenza, sono gli elementi essenziali per operare efficacemente negli scenari attuali. Il Generale Tota ha concluso ringraziando il Comandante cedente per l’impegno messo in campo e lo spirito collaborativo assicurato in ogni circostanza ed ha augurato buon lavoro al Generale Taffuri.