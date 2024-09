Esercito, cerimonia avvicendamento in Sicilia

12 Settembre 2024

Palermo, 12 set. (Adnkronos) – Cerimonia di avvicendamento del Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia. Alla presenza del Comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Angelo Michele Ristuccia, e delle massime autorità civili e militari della Sicilia, il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Angelo Scardino, all’interno delle Real Scuderie di palazzo dei Normanni, ha ceduto il comando Al Generale di Brigata Francesco Principe. “Aver prestato servizio in Sicilia è stata un’esperienza entusiasmante, che mi ha consentito di sentirmi parte viva di una collettività straordinaria e di godere dell’atmosfera che si respira in questa terra bellissima, con i suoi paesaggi e il suo patrimonio artistico, architettonico e culturale. Ho avuto a disposizione una squadra coesa ed affiatata di professionisti che offrono il loro diuturno e generoso impegno per assicurare, al meglio delle proprie possibilità, l’assolvimento dei compiti istituzionali, fornendo il proprio contributo allo straordinario sforzo sinergico delle Istituzioni presenti sul territorio”, ha sottolineato il Generale Scardino ringraziando, con commozione, il personale del Comando Militare Esercito Sicilia per la costanza e l’impegno dimostrati durante il proprio periodo di comando. Rivolgendosi alle numerose autorità presenti ha aggiunto: “Cooperare con Istituzioni di ogni livello, con l’operosità dei privati, con la cittadinanza attiva è stata la mia stella polare. Confido che questo clima fiducioso e fattivo possa caratterizzare sempre le relazioni tra coloro che hanno l’onore e l’onere, o la semplice buona volontà di operare per il bene della collettività”.

Il Generale Ristuccia, nel corso del suo intervento, ha ricordato la “lunga e brillante carriera del Generale Scardino, sempre protagonista nei vari incarichi di comando e di staff ricoperti negli anni, sia in Italia che all’estero, ringraziandolo per la passione, la generosità e il contagioso entusiasmo con il quale ha affrontato le continue sfide alla guida del Comando Militare Esercito Sicilia, fornendo, in ogni occasione, il suo fondamentale contributo, ampiamente testimoniato dall’affetto e dalla stima dei numerosi presenti alla cerimonia”.

“Il Comando Militare Esercito “Sicilia” è l’interfaccia dell’Esercito con le Istituzioni civili, militari e religiose sul territorio, oltre che con enti, organizzazioni e popolazione locale, cura l’immagine dell’Esercito, ne potenzia le capacità, incentiva il reclutamento e il ricollocamento nel mondo del lavoro dei militari congedati ed espleta le funzioni di supporto al benessere del personale e delle famiglie dei militari siciliani”.