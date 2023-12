Esercito: Crosetto, ‘inchiesta su Vannacci farà suo corso, non detto io i tempi’**

Dicembre 11, 2023

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Le istituzioni non si muovono in relazione alle elezioni, e mai lo farebbe una Difesa guidata da me, mai detterò i tempi alla commissione. Ci sono tempi tecnici, c’è una inchiesta formale e non mi permetterei mai di sollecitare la cosa”. Lo dice il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite del Forum Adnkronos, rispondendo a chi gli chiede se il responso del procedimento a carico del generale Roberto Vannacci, conosciuto alle cronache per le polemiche suscitate dal suo libro ‘Il mondo al contrario’, rischi di arrivare dopo una possibile candidature del militare alle europee.

“Non ho idea dei tempi” dell’inchiesta disciplinare, “so che farà il suo corso e che lui avrà la possibilità di difendersi e l’Esercito di dire perché ha sollevato dei problemi. Nel frattempo Vannacci -il garantismo c’è ed è fino alla fine-, è un generale e quindi ha avuto un incarico di capo di stato maggiore presso il comando delle forze operative terrestre, un incarico di staff”, mentre l’inchiesta interna “farà il suo corso. Vannacci non rappresenta un problema particolare per me, so che fa interviste e va in televisione, quello lo abbiamo visto…”.