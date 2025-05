Esercito: Mattarella, ‘motivo di orgoglio, l’Italia gli è grata’

5 Maggio 2025

Roma, 5 apr (Adnkronos) – “Vi sono dei caratteri costanti che hanno comunque sempre accompagnato la Forza Armata attraverso gli anni e i decenni: l’impegno, la dedizione e il sacrificio”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il capo di stato maggiore dell’Esercito Carmine Masiello con una rappresentanza di appartenenti alla Forza armata.

“La professionalità e l’abilità mostrate in ogni occasione dall’Esercito Italiano sono riconosciute in maniera unanime in ambito sia nazionale sia internazionale, sono caratteri ed elementi di alto valore per affrontare con efficacia le sfide attuali e quelle future”, ha sottolineato tra l’altro il capo dello Stato.

“La nostra Costituzione costituisce il fondamento delle azioni di ogni militare. I valori della libertà, dell’eguaglianza, della giustizia, della dignità della persona, scolpiti nei suoi primi articoli, ispirano giorno per giorno l’operato dell’Esercito”, ha detto Mattarella, spiegando ancora: “Ogni vostra missione rappresenta piena testimonianza della fedeltà ai principi democratici e ai diritti inviolabili su cui si fonda la nostra nazione”.

(Adnkronos) – Per il presidente della Repubblica, “l’esercito italiano, ovunque operi, è chiamato a custodire e difendere questi valori fondamentali testimoniando con il proprio impegno quotidiano la fedeltà alla dignità delle persone e dei popoli, alla libertà, alla pace”.

“Durante i miei incontri, sia con capi di Stato dei Paesi dove avete operato o state operando, sia con capi di Stato di Paesi alleati, è motivo di orgoglio per me raccogliere sempre i giudizi lusinghieri sul lavoro che svolgete per la professionalità e il senso di umanità che lo caratterizzano. Testimonianza di un atteggiamento costante, attento sia agli aspetti tecnici sia ai profili umani, in un quadro di autentica volontà d’aiuto al prossimo che fa onore all’Esercito e all’Italia”, ha proseguito Mattarella, sottolineando il fatto che l’Italia “è grata dell’impegno delle donne, degli uomini e dell’Esercito”.