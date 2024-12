Esplosione Calenzano: Bonaccini, ‘sicurezza lavoro sia priorità nei fatti non a parole’

9 Dicembre 2024

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Esprimo il più profondo cordoglio ai familiari delle vittime e delle persone coinvolte nella tragedia avvenuta a Calenzano. E un sentito ringraziamento a tutti i soccorritori intervenuti e che si stanno prodigando in queste ore drammatiche”. Lo scrive Stefano Bonaccini su Instagram.

“Quanto accaduto lascia sgomenti, ancora una volta dei lavoratori hanno perso tragicamente la vita, altri feriti gravemente. Non si può parlare ogni volta di tragica fatalità. Auspico che sia fatta al più presto chiarezza, perché morire sui luoghi di lavoro non è accettabile. La sicurezza sul lavoro deve diventare nei fatti, non a parole, la priorità per il Paese”.