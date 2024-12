Esplosione Calenzano: Meloni segue con apprensione, ‘cordoglio e vicinanza’

9 Dicembre 2024

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con apprensione le conseguenze dell’incendio che si è sviluppato nello stabilimento Eni a Calenzano, delle quali è costantemente informata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e dal ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, che si tiene in continuo e stretto contatto con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. La premier, fa sapere Palazzo Chigi, esprime il più sentito cordoglio per le vittime, la vicinanza ai feriti e alle famiglie colpite e il ringraziamento a quanti si stanno prodigando nei soccorsi.