eSport: azzurri volano al mondiale grazie al successo sulla Turchia

Maggio 22, 2023

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Missione compiuta. La eNazionale Fifa supera i Play-Off e si qualifica alla fase finale della Fifae Nations Cup, la competizione eSport per Nazioni più prestigiosa al mondo in programma quest’estate. Lo annuncia la Figc in un comunicato. La squadra azzurra, guidata da Nello ‘Hollywood’ Nigro e composta da Danilo ‘danipitbull’ Pinto, Francesco Pio ‘obrun2002’ Tagliafierro, Andrea ‘montaxer’ Montanini e Raffaele ‘er_caccia98’ Cacciapuoti, ha centrato la qualificazione grazie al successo ai rigori sulla Turchia negli ottavi di finale del Winner Bracket, raggiunti dopo aver chiuso al terzo posto il girone eliminatorio alle spalle di Israele e Norvegia.

Un percorso ricco di ostacoli quello affrontato dall’Italia, con migliaia di appassionati che nel week end hanno seguito le gare degli Azzurri sul canale YouTube della Figc per esultare dopo il successo al cardiopalma contro la Turchia. Nel girone la eNazionale Fifa ha battuto due volte la Bulgaria (3-2 e 8-0), ha ottenuto una vittoria e un pareggio con la Norvegia (1-0 e 1-1) e rimediato un pari e una sconfitta con Ucraina (1-1 e 2-3) e Israele (1-1 e 1-4).

Il terzo posto in classifica è stato sufficiente per qualificarsi al Winner Bracket, dove il successo con la Turchia ha spalancato agli Azzurri le porte della fase finale della Fifae Nations Cup. Dopo la sconfitta (2-1) nella gara di andata, l’Italia si è imposta 1-0 al ritorno per poi spuntarla ai calci di rigore. Ininfluente ai fini della qualificazione la sconfitta nei quarti di finale con la Spagna, che nella doppia sfida si è imposta con un perentorio 6-1.