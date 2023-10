Ottobre 1, 2023

Roma, 1 ott (Adnkronos) – “Caro Matteo, non ci rompere le palle e vai a lavorare. Parte seconda”. Lo scrive Carlo Calenda, su Twitter, rilanciando la foto del post di Matteo Salvini che fa la spesa all’Esselunga. Qualche giorno fa il leader di Azione aveva rivolto, sempre via social, la stessa esortazione a Salvini commentando un video in cui il vice premier diceva la sua sulla questione dello spot con la pesca della nota catena di supermercati.