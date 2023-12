Esselunga: internalizzazione attività e regolamentazione appalti, siglato protocollo

Dicembre 12, 2023

Milano, 12 dic.(Adnkronos) – Esselunga e Cgil, Cisl e Uil hanno stipulato un protocollo che definisce due ambiti di intervento: l’internalizzazione di servizi concessi in appalto e la regolamentazione degli appalti. Lo rende noto la società, precisando che il protocollo sarà applicato nel contesto dei servizi di produzione alimentare, e-commerce, logistica, pulizia-multiservizi e vigilanza. Gli obiettivi dell’intesa sono favorire fenomeni di internalizzazione di servizi concessi in appalto e garantire una regolamentazione dei servizi in appalto, al fine di attuare strumenti efficaci a sostegno del rispetto dei diritti dei lavoratori.

Ai lavoratori internalizzati in Esselunga saranno garantiti i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva. Nei processi di internalizzazione sarà posta particolare attenzione alla gestione del personale anche tramite l’utilizzo di mediatori culturali, in modo da favorire l’integrazione nella realtà aziendale di tutti i lavoratori coinvolti. Per quanto riguarda i servizi in appalto, Esselunga si impegna a selezionare gli appaltatori in relazione a garanzie di affidabilità, capacità, organizzazione dei lavoratori e dei mezzi strumentali necessari per l’esecuzione dei servizi, know how e competenza adeguati rispetto agli standard qualitativi richiesti.

I processi di cambio di appalto saranno effettuati in applicazione della cosiddetta ‘clausola sociale’ per la stabilità e continuità occupazionale e reddituale dei lavoratori. Verrà infine costituita la ‘Commissione paritetica appalti e internalizzazioni’ composta da rappresentanti nominati dall’azienda e dalle organizzazioni sindacali.