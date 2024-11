EssilorLuxottica: Milleri, ‘a lavoro con Meta per occhiali che sostituiscano smartphone’

1 Novembre 2024

Milano, 1 nov. (Adnkronos) – “Come prossimo passo nella nostra partnership con Meta puntiamo a diventare leader nel settore del computing indossabile, creando occhiali che un giorno sostituiranno la maggior parte dei dispositivi tecnologici”. Lo svela, in un’intervista al Financial Times, Francesco Milleri, ceo di EssilorLuxottica. “Queste nuove tecnologie – spiega – un giorno prenderanno il posto degli smartphone, così come i servizi di streaming hanno rimpiazzato i cd e i veicoli elettrici rimpiazzeranno i motori a combustione”. Gli smart glasses “sono scalabili a differenza di altri dispositivi indossabili” aggiunge. “Abbiamo cominciato come produttori di occhiali, ma ci siamo resi conto che gli occhiali saranno presto un veicolo per l’IA e il cloud computing” conclude il ceo Milleri.