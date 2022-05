EssilorLuxottica: Zuckerberg a Milano incontra Del Vecchio

Maggio 4, 2022

Milano, 4 mag. (Adnkronos) – Si sono incontrati a Milano il ceo di Meta, Mark Zuckerberg, e il fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. In una foto pubblicata sui profili social di EssilorLuxottica e dell’imprenditore americano i due “visionari” sono ritratti insieme. L’incontro è legato all’intesa tra Facebook ed EssilorLuxottica per la realizzazione degli smart glasses. “Bello essere di nuovo a Milano per discutere dei progetti per nuovi smart glass con Leonardo Del Vecchio e il team EssilorLuxottica. Qui – spiega proprio Zuckerberg nella didascalia della foto – Leonardo sta utilizzando un prototipo della nostra interfaccia neurale polsiera Emg che alla fine ti permetterà di controllare gli occhiali e altri dispositivi”. Per EssilorLuxottica sono “due visionari che costruiscono il futuro e collegano la moda con la tecnologia”.