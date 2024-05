Euopee: programma Pd, ‘riconoscimento Ue Stato Palestina’

10 Maggio 2024

Roma, 10 mag (Adnkronos) – “L’Europa che vogliamo non può accettare che la reazione israeliana al terrorismo di Hamas si trasformi in una punizione collettiva del popolo palestinese. Separare Hamas dai palestinesi è un imperativo, e un dovere della comunità internazionale che, dopo anni di colpevole abbandono, deve tornare a farsi carico della questione palestinese. A tal fine, rinnoviamo l’impegno per il riconoscimento europeo di uno Stato della Palestina, tappa obbligatoria per dare dignità ad un popolo e coinvolgerlo nel processo di pace”. E’ quanto si legge nella bozza del programma del Pd per le europee esaminato dalla Direzione.