Eurispes: “Ai al servizio della funzione Hr nonostante mancanza fiducia”

29 Maggio 2025

Roma, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Secondo il World Economic Forum, entro il 2025 l’85% delle aziende globali adotterà tecnologie Ia per almeno una fase critica nella gestione delle risorse umane. Il 93% dei responsabili delle risorse umane, che già utilizzano strumenti di Ia, ha riscontrato risparmi sui costi nello svolgimento dei processi e il 61% degli intervistati ritiene che l’Ia sarà di aiuto per risparmiare tempo (Personio, società europea di software hr per le pmi 2023). E’ quanto emerge dal 37esimo Rapporto Italia dell’Eurispes

Gli hr possono così essere alleggeriti nello svolgimento delle attività operative e dedicarsi ad attività strategiche. L’Ia incide sensibilmente sul processo di reclutamento e selezione delle risorse umane, introducendo strumenti che lo rendono più efficiente ed efficace: algoritmi avanzati di machine learning, chatbot che conducono interviste preliminari con i candidati, elementi di gamification basati sull’Ia per valutare le capacità dei candidati in scenari realistici.

Ma nei luoghi di lavoro sia i dipendenti sia i leader esprimono una mancanza di fiducia nell’Ia. Tra i leader aziendali, solo il 62% ha fiducia dell’Ia. Riconoscendo il potenziale dell’Ia, è auspicabile che le aziende possano utilizzare la tecnologia in modo responsabile nel pieno rispetto del valore del giudizio umano.