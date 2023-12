Euro 2024: Gravina, ‘soddisfatti del sorteggio, convinti di fare bene’**

Dicembre 2, 2023

Amburgo, 2 dic. – (Adnkronos) – “Credo di poter essere relativamente soddisfatto. Come in tutti i sorteggi si auspicava una situazione meno impegnativa ma poteva andare peggio. Siamo convinti di poter fare bene e Spalletti è fiducioso di recuperare la spinta straordinaria dei tifosi che aspettano un messaggio importante”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, commentando al microfono di Sky Sport, il sorteggio dell’Italia a Euro 2024, che vedrà gli azzurri sfidare Albania, Spagna e Croazia. “Abbiamo bisogno del sentimento forte che ha spinto gli Azzurri nel 2021, con l’impegno, l’entusiasmo e le intuizioni di Spalletti, sono certo che ci sia modo di poter fare un altro grande risultato. Obiettivo minimo? Non ci può essere, l’Italia deve difendere il titolo ed in un girone complicato ma non impossibile. La prima partita è sempre la più complicata. Servirà determinazione”, aggiunge il numero uno del calcio italiano.