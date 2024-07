Euro 2024, in Inghilterra 2 milioni di ‘malati’: i postumi da sconfitta

15 Luglio 2024

Londra, 15 lug. (Adnkronos) – Ben due milioni di persone si sono date malate oggi in Inghilterra, il giorno dopo la sconfitta con la Spagna alla finale di Euro 2024 all’Olympiastadion a Berlino. La seconda, dopo quella di tre anni fa con l’Italia, brucia a tal punto che, come scrive il Daily Mail, molte scuole inglesi hanno deciso di posticipare l’avvio delle lezioni per permettere agli studenti di dormire un po’ di più dopo essere stati svegli fino al fischio finale della partita.

C’è anche una catena di supermercati, la Lidl, che ha deciso di concedere un po’ di riposo in più ai suoi 30mila dipendenti e di riaprire i negozi con un’ora di ritardo questa mattina. ”I tifosi abbattuti sono rimasti increduli dopo essersi riversati in bar e pub nella speranza di vedere l’Inghilterra fare un ulteriore passo avanti dopo la sconfitta nella finale di Euro 2020 contro l’Italia a Wembley”, scrive il Daily Mail.

Il risultato, come si vede dalle immagini condivise dal giornale, sono luoghi solitamente affollati che invece sono rimasti quasi deserti questa mattina. Tra questi la stazione Waterloo di Londra, solitamente affollata nei giorni feriali. O l’Aston Express Way, una delle strade più trafficate per Birmingham, praticamente vuota. Desolata anche Broad Street a Birmingham, dove molti esercizi commerciali hanno posticipato l’orario di apertura. Così come Victoria Square, quasi deserta, sembrava rispecchiare la delusione dei tifosi.

Anche la strada principale di Windsor, nel Berkshire, dava l’immagine di una città fantasma. E i pendolari del mattino non si sono visti da nessuna parte alla stazione di Windsor ed Eton Riverside. Tanto che un treno vuoto della Great Western Railway è partito questa mattina dalla stazione di Windsor ed Eton Riverside.