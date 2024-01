Euro 2024: Lippi, ‘l’Italia si deve porre l’obiettivo di vincere, Spalletti l’uomo giusto’

Gennaio 15, 2024

Montecatini, 15 gen. -(Adnkronos) – “L’Italia si deve sempre porre l’obiettivo di vincere. L’Italia in ogni competizione va sempre per vincere, poi che vinca o no è un altro discorso”. Così il ct dell’Italia campione del mondo nel 2006 Marcello Lippi, in merito al prossimo campionato europeo di Germania 2024. “Spalletti ha dimostrato di essere l’uomo giusto, ha fatto cose importanti e continuerà a farle -aggiunge Lippi a margine del premio Maestrelli a Montecatini-. A lui sono molto legato, è una persona di grande livello”.