Euro 2024: Spalletti, ‘70-80% convocazione fatta ma pronti ad abbracciare chi vuole starci’**

14 Maggio 2024

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Noi abbiamo sempre questa finestra aperta sui nostri sportivi, sulla passione che genera il calcio in Italia, dobbiamo tener conto di queste cose, non devono avere la sensazione di avere a che fare con bambini viziati ma con dei professionisti serissimi. Poi io sono lì a cercare di perfezionare questa convocazione. Il 70-80% è fatta, ma c’è un 20% pronta ad abbracciare chi ci vuole stare dentro”. Lo ha detto il ct azzurro Luciano Spalletti durante la presentazione di ‘Vivo Azzurro Tv’, la piattaforma digitale della Figc che propone contenuti originali, inediti e in esclusiva delle Nazionali italiane di calcio.