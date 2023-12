Euro 2024: Spalletti, ‘siamo i campioni in carica, abbiamo l’obbligo di fare l’Italia’

Dicembre 14, 2023

Roma, 14 dic. – (Adnkronos) – “Non esiste un girone facile nel calcio. E se la vediamo dal punto di vista degli avversari aver beccato l’Italia come quarta fascia non è facile da accettare. Abbiamo la nostra storia ed essendo campioni in carica abbiamo l’obbligo di andare lì e fare l’Italia”. Così il ct azzurro Luciano Spalletti, al Tg di Poste italiane, in merito ai prossimi Europei di Germania 2024. “Per la Nazionale c’è sempre questo senso di appartenenza, questo saper riconoscere che la maglia della Nazionale è differente. Per quello che abbiamo visto la partecipazione degli sportivi alle nostre partite è stata totale”.