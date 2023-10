Euroconsumers forum, al via quinta edizione dal titolo ‘Empower people, improve the market’

Ottobre 26, 2023

Roma, 26 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Domani, venerdì 27 ottobre, presso l’aula consiliare Giorgio Fregosi di Palazzo Valentini a Roma, si terrà la quinta edizione dell’Euroconsumers Forum, dal tema ‘Empower People, Improve the market’. Euroconsumers è la principale rete internazionale di organizzazioni di consumatori che rappresenta oltre 1,5 milioni di persone in Italia, Spagna, Belgio, Portogallo e Brasile. Questa quinta edizione è co-creata da Euroconsumers e Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia, che in questa occasione celebra il suo 50° anniversario.

L’evento, sostenuto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dall’Ambasciata del Brasile, esplorerà le nuove sfide dell’economia globale, affrontando i temi della rivoluzione digitale e della sostenibilità, per comprenderne gli effetti sul già complesso mercato dei consumi. Su questi argomenti si confronteranno illustri personalità del mondo della cultura, della politica, della scienza e dell’economia. L’evento potrà essere seguito anche sul sito di Euroconsumers e sui canali social. Partner dell’iniziativa: Google, Amazon, Vodafone, Bayer, Ferrero, Barilla ed Eurospin.