+Europa: ‘buon compleanno Emma’, gli auguri social del partito a Bonino

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Buon compleanno, Emma! Lavorare con te ogni giorno significa sapere che la tua abilità più grande è quella di guardare le cose nello stesso momento tanto in profondità quanto in prospettiva. Puntigliosa, testarda, irremovibile sui principi che ti guidano, anche quando non ti conviene, anche quando significa sfidare la logica del consenso”. Così +Europa sui suoi canali social fa gli auguri di buon compleanno alla leader Emma Bonino, che oggi compie 76 anni.

“‘Cambiare si può, tentare si deve’, ami ripetere. Hai sempre saputo che le rivoluzioni più durature richiedono tempo e tempra. Per questo non ti scoraggi, studi, rifletti, e poi vai avanti. Hai iniziato a parlare di federalismo europeo più di 40 anni fa, inascoltata e a volte derisa, sapendo che il sogno di pochi sarebbe diventato presto o tardi una necessità per tutti. E ora che chiunque parla di Europa tu sei lì, un passo avanti, ad indicarci ancora una volta la direzione: gli Stati Uniti d’Europa. Per questo grazie Emma, impegnarsi e lottare con te è davvero un grande onore. Tantissimi auguri di buon compleanno”, conclude +Europa.