Agosto 8, 2022

Roma, 8 ago (Adnkronos) – “La relazione del segretario si è conclusa, ha chiesto alla Direzione il mandato per verificare le condizioni per confermare il patto” con il Pd e la lista dei Progressisti e democratici per le prossime elezioni. Lo ha detto Riccardo Magi, a ‘In onda’ su La7, in una pausa dei lavori della Direzione di +Europa.

“Restiamo su questo, crediamo sia serietà”, ha sottolineato il deputato e presidente di +Europa.