Europa League, Union Saint Gilloise-Roma 1-1

7 Novembre 2024

Bruxelles, (Adnkronos) – Union Saint Gilloise e Roma pareggiano 1-1 in un match valido per la quarta giornata di Europa League disputato allo stadio ‘Re Baldovino’ di Bruxelles. Al vantaggio degli ospiti con Mancini al 62′ replica Mac Allister al 77′. In classifica i giallorossi salgono a 5 punti, i belgi a quota 2. Tra tre settimane la Roma sfiderà in trasferta il Tottenham, mentre l’Union Saint Gilloise sarà ospite del Twente.