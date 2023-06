+Europa: Magi, ‘benvenuto a ex M5S Battelli, contrastare governo paga’

Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Diamo il benvenuto in +Europa a Sergio Battelli, che in Parlamento, pur facendo parte di un gruppo lontano dal nostro, è stato vicino a +Europa su molte battaglie, occupandosi per due legislature di politiche dell’Unione Europea, anche da presidente di Commissione. Sono soddisfatto del percorso di rafforzamento intrapreso da +Europa dopo lo scorso congresso: con l’arrivo, oltre che di Battelli, anche di molti attivisti e dirigenti dell’ex terzo polo, soprattutto giovani, +Europa si conferma una forza attrattiva che sta crescendo, a riprova che avere posizioni chiare e coerenti, soprattutto su diritti civili, equità generazionale e contrasto a questo governo di destra, paga”. Così all’Adnkronos Riccardo Magi, segretario di +Europa.