+Europa: Magi chiude Assemblea, ‘mobilitazione su referendum e opposizione a Dl sicurezza’

13 Aprile 2025

Roma, 13 apr (Adnkronos) – Sessanta giorni di mobilitazione straordinaria per il referendum cittadinanza dell’8 e 9 giugno e sessanta giorni di opposizione durissima al decreto sicurezza, che in questi due mesi affronterà alle Camere l’iter di conversione in legge. SOno le priorità dettate dal segretario di +Europa Riccardo Magi nell’intervento di chiusura dell’Assemblea nazionale del partito che ha approvato le relazioni, oltre che del segretario, del presidente Matteo Hallissey e della Tesoriera Carla Taibi.

Sabato, nella prima giornata di assemblea, sono state invece elette le cariche statutarie da rinnovare a seguito del quarto congresso di +Europa. “La coincidenza dei 60 giorni rispetto al voto referendario dell’8 e 9 giugno con i 60 giorni di conversione del decreto sicurezza segnerà lo scontro politico che ci sarà nei prossimi mesi”, ha sottolineato Magi chiudendo i lavori assembleari.

“Il tema dei referendum, inteso come importanza del voto popolare in questo momento assume particolare rilevanza perché la democrazia si rafforza e si difende facendola vivere: un appuntamento come questo consente di mobilitarsi a difesa della democrazia, nel merito e nel metodo”, ha proseguito.

(Adnkronos) – “Con questo referendum vogliamo esprimere una concezione opposta all’idea etnonazionalista che ha la destra di cittadinanza. Il decreto sicurezza segna invece una escalation del governo rispetto al degrado a cui hanno ridotto la democrazia parlamentare e le istituzioni e che si traduce in minori libertà e diritti. Un decreto in materia penale è già di per sé qualcosa che allarma molto; se poi noi andiamo a vedere le singole norme contenute all’interno, segnalano un approccio che è uno schifo da un punto di vista democratico e dello stato di diritto”, ha concluso Magi.