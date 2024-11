+ Europa: Magi, ‘da Bonino e Papa Francesco lezione di intelligenza e umanità’

5 Novembre 2024

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “La foto di Emma Bonino con Papa Francesco sconvolge così tanto forse perché esprime con la massima potenza possibile qualcosa a cui non siamo più abituati: il dialogo”. Lo scrive sui suoi canali social il Segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Il dialogo e il rispetto tra mondi e persone così diverse ma accomunate da un senso di umanità e rispetto reciproco che nulla hanno a che fare con la polarizzazione che impera ovunque e separa le persone. Più volte il Papa ha espresso apprezzamento per il lavoro fatto da Emma sul tema delle migrazioni e siamo certi che il mondo cattolico possa essere nostro alleato per la prossima battaglia sul Referendum Cittadinanza. Intanto, grazie Emma e grazie al Papa per questa ennesima lezione di intelligenza e umanità”.