+Europa: nominati coordinatori Campania, Basilicata, Liguria e Bolzano

Luglio 13, 2023

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – La direzione di +Europa ha nominato 3 nuovi coordinatori regionali: Bruno Gambardella per la Regione Campania, Massimiliano Taratufolo, per la Regione Basilicata e Mauro Gradi, per la Regione Liguria. È stato inoltre nominato Christian Furtschegger coordinatore per la Provincia autonoma di Bolzano. “+Europa sta crescendo ogni giorno di più anche grazie al lavoro dei tanti attivisti e dirigenti sul territorio”, dichiara il segretario di +Europa Riccardo Magi.

“A loro va il mio in bocca al lupo – prosegue – oggi più che mai è importante rafforzare un partito come +Europa che mantiene la barra dritta sui diritti civili, la sostenibilità economica e ambientale, la democrazia e lo stato di diritto, contro la torsione omofoba, autoritaria e illiberale di questo governo”.