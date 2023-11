Europa Verde: Evi a Bonelli, ‘unico collegio blindato per Verdi lo hai avuto tu’**

Novembre 30, 2023

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “‘L’abbiamo’ chi? Perchè io ero co-portavoce quanto lui, quindi sta ammettendo candidamente che le decisioni le prendeva lui”. Così Eleonora Evi ribatte ad Angelo Bonelli: “L’abbiamo candidata in tre collegi per farla eleggere”, ha detto il deputato di Avs.

“Tra l’altro -prosegue Evi-, l’unico collegio uninominale blindato per i Verdi, quello per intenderci dove si viene eletti anche non superando la soglia di sbarramento, lo ha avuto Bonelli. Pensate che questa decisione sia stata condivisa con me? Assolutamente no”.