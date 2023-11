Europa verde: Zanella (Avs), ‘termine patriarcato non va banalizzato né scagliato’

Novembre 30, 2023

Roma, 30 nov (Adnkronos) – “Rammarico per la scelta di Eleonora, spero che tutto si ricomponga sul piano politico e attraverso un dialogo trasparente. Grande dispiacere per l’utilizzo strumentale della parola ‘patriarcato’, termine che non va banalizzato, soprattutto in questo periodo, né scagliato contro tutta una comunità la cui storia è segnata dal protagonismo femminile e le cui radici si fondano nei movimenti ecofemministi in Italia e nel mondo”. Lo afferma la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella in merito al post di Eleonora Evi.

“Inoltre, la figura del e della co portavoce richiede la capacità di gestire in modo non distruttivo il conflitto e di cercare la mediazione nel confronto. Difficile ma possibile, soprattutto necessario quando si assume una responsabilità apicale”, aggiunge.