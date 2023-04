+Europa: Zambrano eletta presidente Assemblea

Aprile 15, 2023

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Manuela Zambrano è la nuova presidente dell’Assemblea di +Europa, mentre i nuovi vicepresidenti sono Bruno Gambardella (vicario) e Cristina Bagnoli. È quanto ha deciso l’assemblea del partito riunita oggi a Roma. “Ringrazio l’Assemblea di +Europa per la fiducia rivoltami con questa elezione -afferma Zambrano- Questa elezione è anche la dimostrazione del rispetto dei suoi membri verso la parità di genere: ha eletto una donna al nono mese di gravidanza, senza alcun tentennamento. Anzi ne ha elette due: anche la vicepresidente Cristina Bagnoli infatti è in dolce attesa. Non ho percepito alcuna preoccupazione riguardo alla possibilità di conciliare maternità e incarico politico. È questa la nostra grande forza, quella dell’esempio, per un’Italia più emancipata”.

“Con l’elezione della presidenza dell’Assemblea e del collegio di garanzia statutaria e del collegio dei revisori si conclude il rinnovamento del partito seguito al terzo congresso ha commentato il segretario di +Europa, Riccardo Magi-. Le sfide che ci attendono sono tante e l’elettorato liberaldemocratico che chiede più diritti e libertà, oggi più che mai ha bisogno di +Europa, che ha dimostrato in questi anni di saper unire e restare unita. A Manuela, Bruno e Cristina rivolgo i migliori auguri di buon lavoro”, ha continuato Magi, che ha poi annunciato la nomina di Piercamillo Falasca alla carica di vicesegretario. I lavori dell’assemblea riprenderanno domani mattina alle ore 10.30 con il dibattito generale e le conclusioni affidate al segretario Magi.