Europee: 21 eletti Pd, da exploit Decaro a ‘sfida’ al fotofinish tra Tarquinio e Morani**

10 Giugno 2024

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Sono 21 gli eletti del Pd che andranno a Strasburgo. Elly Schlein, capolista al Centro e nelle Isole, resterà in Italia alla Camera. Al Nord Ovest sarebbero 5 gli eletti con la capolista Cecilia Strada (283.145 voti), Giorgio Gori (210.790), Alessandro Zan (85.307), Irene Tinagli (78.429) e Brando Benifei (64.443). Ma Zan è candidato anche al Nord Est e anche qui è tra gli eletti: se dovesse optare per questa circoscrizione allora entrerebbe Pier Francesco Maran (45.185).

In caso contrario, se Zan optasse per il Nord Ovest (4 eletti), entrerebbe Annalisa Corrado eletta al Nord Est con il capolista Stefano Bonaccini (389.284 preferenze), Alessandra Moretti (82.540) e Elisabetta Gualmini (57.056). Al Centro gli eletti sarebbero 5, tolta Schlein (156.688 voti) entrano Nicola Zingaretti (116.511), Dario Nardella (113.083), Matteo Ricci (100.009), Camilla Laureti (58.078) mentre c’è una sfida al fotofinish tra Marco Tarquinio con 38.989 preferenze e Alessia Morani con 38.866 quando però sono ancora da scrutinare circa 800 sezioni per alcuni ritardi nello spoglio dei seggi di Roma.

Al Sud gli eletti sarebbero 6 con l’exploit di Antonio Decaro con le sue 496.548 preferenze, Lucia Annunziata (241.112), Lello Topo (127.640), Pina Picierno (121.817), Sandro Ruotolo (112.395) e potrebbe entrare anche Georgia Tramacere (35.364) che ‘batte’ Jasmine Cristallo. Nelle Isole sarebbe eletto Raffaele Lupo con 49.692 voti e non entrerebbe Pietro Bartolo (fermo a 44.455), qui Schlein capolista ha ottenuto 84.776 preferenze.