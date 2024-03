Europee: Alfieri, ‘liste? Spero se ne parli in tempi rapidi’**

15 Marzo 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Non abbiamo ancora avuto occasione di parlare delle liste alle europee”, “spero si potrà farlo in tempi rapidi”. Così il senatore del Pd, Alessandro Alfieri, a chi gli chiede se sia in vista una segreteria sulle liste per le europee, viste le indiscrezioni delle ultime ore sulla possibilità di Lucia Annunziata al Sud come capolista e Andrea Tarquinio al Centro. “Apprendo anch’io dai giornali. Sul tema della candidatura della segretaria, dirò quello che penso in segreteria. Ma immagino che se si candiderà non potrà che farlo da capolista. Sarebbe davvero singolare il contrario”.