Europee: Amich (Fdi), ‘da Meloni in bocca al lupo a candidati, in posa con ciascuno per foto elettorale’

10 Maggio 2024

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – ”Credo che la sfida per le europee sia la madre di tutte le sfide. E’ un grande onore poter correre per il partito in rappresentanza del mio territorio. Nonostante l’impegno preso per Bruxelles, cercherò di non sottrarre tempo al lavoro di Aula e di Commissione in Parlamento, perché penso che la campagna elettorale non si faccia esclusivamente nell’ultimo mese ma grazie a quanto realizzato negli ultimi anni”. C’era anche il deputato piemontese Enzo Amich, classe ’77, da Casale Monferrato, a fare la foto con Giorgia Meloni, oggi pomeriggio a Montecitorio per fare uno ‘scatto elettorale’ con ogni candidato di Fratelli d’Italia alle europee.

Amich, che correrà nella circoscrizione Nord-Ovest dietro la premier capolista e Carlo Fidanza, spiega all’Adnkronos che quel che conta innanzitutto, anche per la sfida di Bruxelles, è il lavoro fatto sul territorio: ”Parla sempre la tua storia, quello che sei e quello che hai fatto”. Meloni ha parlato, lanciato un messaggio politico in vista del voto? ”La premier ha fatto a tutti noi un grande in bocca al lupo e poi si è messa in posa per fare una foto con ogni candidato”, replica Amich per poi aggiungere: ”E’ stata solare come sempre, capace di trasmettere determinazione e forza, come sanno fare solo i veri leader”.