Europee: Arianna Meloni, ‘donne in lista? Noi fatti, Pd chiacchiere’**

24 Marzo 2024

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – Il dibattito nel Pd sulle candidature delle donne alle prossime europee? “Noi abbiamo più fatto che raccontato, il Pd è quello delle acclamazioni, noi abbiamo il presidente del Consiglio donna: a casa nostra gente che lavora e che è brava non è che deve essere donna o uomo o varie eventuali, chi è bravo e lavora avrà dei ruoli meritevoli. Quindi non è che ci sarà il calcolo, ci sarà se quelli bravi staranno magari in una situazione migliore rispetto a uno meno capace o che comunque ha lavorato meno. Tutto qua, è una questione di merito”. Così Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fdi, rispondendo alle domande dei cronisti a margine dei lavori del congresso romano di Fdi.