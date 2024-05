Europee: Ascani, ‘liste Pd competitive, insieme esperienza e novità’

2 Maggio 2024

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Le liste del Pd per le elezioni di giugno rappresentano plasticamente sia la natura plurale del partito sia la sua capacità di unire in un identico progetto esperienza e novità. Sono liste competitive che riusciranno a raccogliere un ampio consenso nell’elettorato. Ora tutti i dirigenti, gli iscritti, i militanti al lavoro per ottenere i risultati necessari a spingere l’Europa, assieme alla famiglia socialista, in direzione di una maggiore integrazione e capacità di decidere presto e bene, contro le resistenze e i rigurgiti nazionalisti delle destre”. Così Anna Ascani, deputata Pd e Vicepresidente della Camera.